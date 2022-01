Sie findet emotionale Worte! Kasia Lenhardt (✝25) verstarb im Februar vergangenen Jahres unerwartet. Ihre Mutter Adrianna fand die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin damals leblos in ihrer Wohnung. Ob zu ihrem Geburtstag im April oder zum Totensonntag im November – immer wieder gedachte Adrianna ihrer Tochter mit öffentlichen Postings in den sozialen Netzwerken. Auch zum Jahreswechsel erinnerte sie jetzt an ihre Kasia.

In ihrer Instagram-Story teilte Adrianna nun ein Foto ihrer Tochter und fügte rührende Zeilen hinzu: "Du fehlst so sehr, dass man es nicht begreifen will, dass es dich nicht mehr und nie wieder geben soll. Ich liebe dich, mein Kind!" Zu Beginn eines neuen Jahres scheint sie es besonders wichtig zu finden, an Kasia zu erinnern: "Irgendwann sehe ich dich wieder und lasse niemals mehr los, versprochen!"

Damit könnte sie auf die letzte Nachricht anspielen, die Kasia ihr geschickt hatte. Im Sommer verriet sie dem Magazin Spiegel den Inhalt der Message. "Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe", hatte die einstige Castingshow-Kandidatin damals geschrieben.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt mit ihrer Mama Adrianna

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in NYC im Oktober 2019

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Februar 2019

