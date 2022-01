Auch Mutter und Tochter können miteinander feiern – Madonna (63) und Lourdes Leon (25) sind der beste Beweis dafür! In den vergangenen Jahren sorgten die berühmte Sängerin und ihre Modeltochter mit ihrer besonderen Beziehung immer wieder für Schlagzeilen: Mal teilen die beiden in aller Öffentlichkeit gegeneinander aus und dann zeigen sie sich wieder zusammen bei feuchtfröhlichen Events. Auch zum Jahreswechsel ließen Madonna und Lourdes jetzt ordentlich die Korken knallen...

Via Instagram veröffentlichte die Musikerin einige Eindrücke von ihrer Feier: Die beiden Frauen haben Silvester zusammen mit ein paar Freunden und einer Menge Alkohol in einer malerischen Holzhütte im Schnee verbracht. Offensichtlich hatten Madonna und Lourdes dabei viel Spaß! Auf ein paar besonders wilden Aufnahmen sieht man die 25-Jährige mit einem unbekannten Date herumzüngeln und fummeln – auf anderen wie Mutter und Tochter sich offenbar angetrunken in die Arme fallen.

Sowohl Lourdes als auch Madonna hatten sich für diesen Anlass ganz schön sexy in Schale geworfen! Die Brünette trug ein weißes, teilweise durchsichtiges Kleid, das supereng an ihrem Körper lag – und ihre Mama hüllte sich in eine silberfarbene, glitzernde Robe mit XXL-Beinschlitz. Wessen Silvester-Look gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / madonna Lourdes an Silvester

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes an Silvester

Instagram / madonna Madonna an Silvester

