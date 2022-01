Sylvana Wollny (30) steckt offenbar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Die Wollnys-Darstellerin und ihr Partner Florian Köster (33) haben sich im September nach zehn Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern verlobt – und die beiden sind anscheinend schon fleißig dabei, ihren großen Tag zu planen. Selbst der Termin für die Hochzeit steht schon. Nun verriet Sylvana: Sie weiß sogar bereits, wie ihr Hochzeitskleid aussehen wird.

Das erklärte die zweifache Mutter nun in einer Instagram-Fragerunde. Auf die Frage, ob sie schon eine Vorstellung von ihrem Brautkleid habe, schrieb Sylvana bloß "Jaaaaaaa". Außerdem fügte sie Herz-Emojis hinzu. Es scheint also ganz klar zu sein, dass in Sachen Fashion für die Wollny-Hochzeit schon alles geklärt ist.

Wie sie letztendlich als Braut aussehen wird, behält Sylvana zwar noch für sich. Doch wenn es so weit ist, werden die Fans sicherlich einen Blick auf das strahlende Brautpaar werfen können. "Wir teilen unser ganzes Leben mit den Fans und der Welt, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, die Hochzeit nicht zu teilen", erzählte die 29-Jährige vor Kurzem in einem Interview.

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster, Sylvana Wollny und ihre Töchter Celina-Sophie und Anastasia an Weihnachten 2020

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, 2017

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny im Oktober 2021

