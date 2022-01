Na, wer kann dieses Gesicht einer Figur in der Harry Potter-Filmreihe zuordnen? 20 Jahre ist es her, dass der erste Teil des beliebten Mehrteilers über die Kinoleinwände geflackert ist. In der großen Reunion gibt es nun endlich ein Wiedersehen mit den Schauspielern – der ein oder andere ist jedoch beinahe in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel dieser Darsteller hier: Hättet ihr ihn wiedererkannt?

Er hat sich in den vergangenen 19 Jahren stark verändert: Christian Coulson – derjenige, der in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" niemand Geringeren als Tom Riddle aka Lord Voldemort höchstpersönlich verkörpert hat. In dem Kinohit spielte er den dunklen Zauberer in jungen Jahren und sah dabei noch ganz anders aus. Ohne Locken, dafür aber noch mit Babyface stand der damals 22-Jährige vor der Kamera – allerdings nur für diesen einen Teil.

Insgesamt hatten im Laufe der Kinofilm-Reihe drei Schauspieler die Ehre, den jungen Lord Voldemort zu mimen: Neben Christian übernahmen auch noch Hero Fiennes Tiffin und Frank Dillane (30) die Rolle. Der erwachsene Dunkle Lord wurde schließlich von Ralph Fiennes (59) gespielt.

Getty Images Christian Coulson bei einer Vorstellung von "Captain Marvel" in New York City, März 2019

United Archives GmbH Christian Coulson in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Ralph Fiennes im November 2011

