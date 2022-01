Heidi (48) und Leni Klum (17) sind ein echtes Power-Team! Seit Ende 2020 versucht die Promi-Tochter nun schon, sich einen eigenen Namen in der Modebranche zu machen – und das mit Erfolg. So lief die in New York City geborene Beauty im vergangenen Jahr beispielsweise für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Auch auf dem Cover der Vogue war die 17-Jährige bereits zusammen mit ihrer Mutter zu sehen. Auf einer neuen Aufnahme sehen sich Heidi und Leni nun zum Verwechseln ähnlich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 48-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem Heidi lachend auf ihre Tochter herabblickt. Leni hingegen schaut mit einem ernsten Gesicht direkt in die Kamera. Auf dem Bild scheint das Mutter-Tochter-Duo dabei beinahe miteinander zu verschmelzen, so ähnlich sehen sich die beiden. Besonders die Farbe ihrer Mähnen scheint sich haargenau zu gleichen.

Einem Post zufolge, den Heidi vergangene Woche geteilt hatte, stammt das Bild von einem gemeinsamen Fotoshooting der Blondinen für die russische Ausgabe der Modezeitschrift Elle. Während die GNTM-Jurorin das Foto zunächst in Schwarz-Weiß veröffentlicht hatte, war dank des farbigen Reposts in ihrer Story nun die verblüffende Ähnlichkeit der beiden Models noch besser zu erkennen. Auch weitere Bilder der Zusammenarbeit zwischen Leni und ihrer Mama für das Magazin hatte die in Bergisch Gladbach geborene Beauty bereits veröffentlicht.

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de