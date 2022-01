Désirée Nick (65) hat genug von Claudia Oberts (60) Männergeschichten. Die Luxuslady sorgt nicht nur mit ihren skandalösen Auftritten im Reality-TV regelmäßig für Aufregung, sondern auch mit ihren wilden Sexabenteuern: In ihrem Buch berichtet die Unternehmerin beispielsweise davon, wie sie mit 15 Jahren von einem Kellner in einer Dorfdisco abgeschleppt und entjungfert wurde. Eine monogame Beziehung käme für die Champagner-Liebhaberin ebenfalls nicht infrage. Aber betreibt Claudia tatsächlich so viel Matratzensport? Désirée bezweifelt das.

In Sam Dylans (30) Podcast "Nachricht von Sam" beäugte die spitzeste Zunge der Nation die Bettgeschichten der 60-Jährigen kritisch. Ihrer Meinung nach betreibt Claudia viel Wind um nichts. "Die ist eine Maulhure. Bei der läuft ja gar nichts. Ich glaube, die greift sich nur in den Schritt, um ihre Gebärmutter zurückzuschieben", stichelte Désirée gegen ihre einstige Promis unter Palmen-Kollegin. Weil sie nicht viel auf die Sexspielchen der gebürtigen Freiburgerin gibt, hat sie sich wohl auch nicht deren Show Claudias House of Love angeschaut.

Ganz im Gegensatz zu Podcast-Host Sam. In der Jahresrückblick-Folge erinnerte er sich daran zurück, dass das Joyn-Flirtformat im TV gar nicht gut gelaufen war und deswegen abgesetzt wurde. Die zwei Episoden, die er sich angeguckt hatte, seien reine "Folter" gewesen. "Es war einfach nur schrecklich. Die Männer, die Show und sie hat sich an jeden Mann rangeschmissen. Wie so Trockensex – wenn man keinen Sex hat, sondern das so trocken macht", zog er sein Fazit.

Anzeige

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Claudia Obert, 2021 bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / houseofdylan Désirée Nick und Sam Dylan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de