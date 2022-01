Ist Halle Berry (55) jetzt unter der Haube? Anfang letzten Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie mit dem Sänger Van Hunt (51) zusammen ist. Zwischen dem Paar scheint es wirklich ernst zu sein. Erst kürzlich betonte die 55-Jährige, dass Van die Liebe ihres Lebens sei. Jetzt macht es den Eindruck, als hätten die "Gothika"-Darstellerin und Van Nägel mit Köpfen gemacht – und möglicherweise geheiratet!

Auf Instagram postete Halle ein Foto, wie sie und Van sich zärtlich einen Kuss geben, während die Filmbekanntheit einen Blumenkranz und ein luftiges Kleid trägt. "Es ist offiziell", schrieb Halle zu dem Foto, was ihre Fans völlig zum Ausflippen brachte. Zahlreiche Follower fluteten daraufhin die Kommentarspalte mit Gratulationen und roten Herzchen. Auch die "When They See Us"-Drehbuchautorin Ava DuVernay (49) schrieb: "Sei gesegnet, du Königin! Wie wunderbar!"

Doch das nächste Foto, das Halle Berry teilte, ließ offen, ob das Paar tatsächlich heiratete oder der Satz "Es ist offiziell" sich auf etwas anderes bezog. Nach dem vermeintlichen Hochzeitsfoto postete die Oscar-Gewinnerin ein Selfie von sich und Van, zu dem sie "Es ist 2022!" schrieb. Meint ihr, Halle und Van haben tatsächlich Ja zueinander gesagt? Gebt eure Meinung in den Kommentaren ab!

Getty Images Halle Berry und Van Hunt im Oktober 2021 in Los Angeles

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "John Wick: Kapitel 3" im Mai 2019

Instagram / halleberry Van Hunt und Halle Berry im Januar 2022

