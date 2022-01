Dakota Johnson (32) lässt sich zu einem raren Einblick in ihr Liebesleben hinreißen! Seit fast fünf Jahren gehen die schöne Schauspielerin und der Coldplay-Frontsänger Chris Martin (44) inzwischen Hand in Hand durchs Leben. Ihre Beziehung haben die beiden aber nie an die große Glocke gehängt – im Gegenteil sogar: Sie halten ihre Liebe strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Nur zu ganz wenigen Gelegenheiten sieht man die beiden mal zusammen oder hört sie über einander sprechen. Doch jetzt plauderte Dakota in einem seltenen Interview über ihre Partnerschaft!

Mit Elle UK sprach die 32-Jährige nun offen wie nie über ihre Beziehung zu Chris: "Wir sind schon eine ganze Weile zusammen", verriet sie dem Magazin. "Wir gehen manchmal aus, aber wir arbeiten beide so viel, dass es viel schöner ist, sich zu Hause gemütlich und ungestört zurückzuziehen." Abschließend offenbarte Dakota: "Die meisten Partys finden bei mir zu Hause statt."

Was sie in dem Interview leider nicht angesprochen hat? Die Verlobungsgerüchte um sie und Chris! Im März wurde Dakota mit einem verdächtigen Klunker gesichtet. Ob sie wirklich heiraten wollen – oder es vielleicht sogar schon getan haben, wissen aber nur die zwei. Gut möglich, dass ihre Fans es nie erfahren werden...

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

