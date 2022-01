Rita Ora (31) lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise! Seit August des vergangenen Jahres ist die Sängerin offiziell mit Regisseur Taika Waititi liiert. Seitdem weichen sich die Turteltauben kaum noch von der Seite. Aktuell genießt die Musikerin mit ihrem Liebsten eine Auszeit in Australien – und das in vollen Zügen: Das Paar war bereits shoppen in Bondi oder relaxte am Strand. Jetzt teilte Rita neue Urlaubseindrücke – und zwar halb nackt vom Pool!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Blondine am Samstag drei Schnappschüsse vom Rand des Pools, mit denen sie ihren Fans sicherlich ganz schön einheizte: Außer einem hellblauen Höschen, ihrer Sonnenbrille und etwas Schmuck trägt Rita nämlich nichts am Körper. Eine pure Naturschönheit – denn sogar die wuschelige Lockenpracht legte sich mit einzelnen Strähnen in ihr Gesicht. Von Ritas Oberweite war trotz der freizügigen Aufnahmen nichts zu sehen. Ihre Brüste verdeckte die 31-Jährige nämlich gekonnt in der Hocke mit ihren Knien.

Was wohl ihr Liebster zu den sexy Bildern sagt? Taika scheint jedenfalls mindestens genauso in Rita vernarrt zu sein wie die Künstlerin in den Filmstar. Die Britin und der Neuseeländer ließen sich sogar schon Partner-Tattoos stechen: Während Rita ab sofort ein "T" auf ihrem linken Fuß trägt, sieht man ihre Initiale auf Taikas Hüfte.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Musikerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de