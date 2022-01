Hinter Sarah Engels (29) liegt ein ganz besonderes Jahr! Die Musikerin hat 2021 nicht nur die Liebe ihres Lebens, den ehemaligen Fußballerspieler Julian Engels (28), geheiratet – sondern mit ihm auch ein gemeinsames Kind bekommen: Die kleine Solea ergänzt jetzt ihre Familie. Somit ist ihr Sohn Alessio (6) nun ein großer Bruder und Sarah eine zweifache Mutter. Die Sängerin könnte nicht glücklicher darüber sein, wie sich ihr Leben entwickelt hat...

Via Instagram veröffentlichte Sarah anlässlich Neujahr ein zauberhaftes Foto von ihren Kids. Dazu verfasste die 29-Jährige einen emotionalen Text: "Meine zwei Schätze – mein ganzer Stolz. Ich bin so dankbar und glücklich über unsere eigene kleine Familie und genieße zurzeit jeden Augenblick." Weiter schwärmte Sarah: "Ich kann es manchmal noch gar nicht glauben, dass ich nun Mama von zwei wundervollen Kindern bin. Gegen nichts auf dieser Welt würde ich das jemals eintauschen wollen."

Abschließend richtete Sarah sich noch an ihren Mann, mit dem sie offenbar ein ganz entspanntes Silvester zu Hause gefeiert hat: "Ich freue mich so sehr auf das neue Jahr und auf alles, was kommt! Auf all die Hürden, die wir gemeinsam meistern werden, mein Schatz...", schrieb die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea an Weihnachten

Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Sarah und Julian Engels im Juli 2021

