Ab auf die Piste! Bei Michelle Hunziker (44) ist die Skifahrsaison offiziell eröffnet – die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (58) reiste jetzt mit ihrer Familie in die Berge Italiens. Die Fernsehmoderatorin schnappte sich ihre Töchter Sole (8) und Celeste Trussardi (6) und fuhr mit der Gondel den Berg hinauf – dort raste die gebürtige Schweizerin zusammen mit den beiden Mädchen eine Abfahrt nach der anderen hinab.

Ihre achtjährige und ihre sechsjährige Tochter rockten an ihrem Skitag Outfits im Partnerlook: Sie trugen Skihosen in knalligem Orange, kombiniert mit orange-blauen Jacken. Michelle hingegen entschied sich für einen Look in Weiß mit vereinzelten schwarzen Details an Jacke und Hose. Selbst ihre Ski waren perfekt auf ihr restliches Outfit abgestimmt. Nach reichlich Bewegung gönnte sich das Trio eine kleine Stärkung auf einer Hütte und genoss dabei das sonnige Wetter.

Tomaso Trussardi (38), der Vater der zwei Mädchen, schien nicht mit dabei zu sein. Schon vor wenigen Tagen genossen Michelle und ihre Töchter einen Mädelstag in einem Vergnügungspark. Dort gönnte sich das Dreiergespann neben aufregenden Achterbahnfahrten auch eine Portion Zuckerwatte. Auch bei diesem Ausflug zeigten sich Sole und Celeste im Partnerlook.

TV-Persönlichkeit Michelle Hunziker

Michelle Hunziker und ihre Tochter

TV-Persönlichkeit Michelle Hunziker

