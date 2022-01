Wird Kim Cattrall (65) etwa bald als Samantha Jones bei Emily in Paris zu sehen sein? In den vergangenen Wochen stand die Sex and the City-Bekanntheit des Öfteren in den Schlagzeilen, da sie nicht bei And Just Like That dabei ist. Begründet wurde das Fehlen ihrer Serienfigur damit, dass diese nun in London lebe. Fans des TV-Stars stellten jetzt die Theorie auf, dass Kim womöglich in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" mitspielen wird.

"Aktuelle Theorie: Samantha ist anscheinend nach Übersee gezogen [...]. Dann taucht sie völlig überraschend in einer Crossover-Folge von 'Emily in Paris' auf", schrieb ein Fan der Schauspielerin auf Twitter. Das Ende der zweiten Staffel der Netflix-Show biete auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Samantha und Emily (Lily Collins, 32) aufeinandertreffen. "Es wäre toll, wenn Emily Alfie in London besuchen würde und dabei auf Samantha Jones treffen würde", merkte eine andere Twitter-Userin an.

Die Spekulationen wurden bisher jedoch weder von Kim noch von den Machern der Netflix-Serie kommentiert. Ganz abwegig scheinen die Theorien der Fans der TV-Bekanntheit jedoch nicht zu sein, denn der Schöpfer von "Emily in Paris", Darren Star (60), hat ebenfalls an der Serie "Sex and the City" mitgewirkt.

