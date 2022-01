Das ging wohl total in die Hose! Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) spannten ihre Fans tagelang auf die Folter, als sie verrieten, dass sie eine große Ankündigung fürs neue Jahr haben. Nun war es endlich so weit und das Paar teilte seine News im Netz: Sie sind jetzt die stolzen Besitzer eines neuen Grundstücks in ihrer Wahlheimat Florida. Die Fans sind davon offenbar nicht beeindruckt.

In einer Promiflash-Umfrage fiel das Ergebnis eindeutig aus: Die Leser sind ziemlich enttäuscht von den Neuigkeiten der Wendlers. Ganze 5.499 Leute (Stand: 3. Januar 2022, 9:40 Uhr) stimmten ab, dass sie sich mehr von der Verkündung erhofft hatten. Das sind satte 94,6 Prozent der gesamten 5.813 Stimmen. Nur 314 Leser sind der Überzeugung, dass es nach der Verkündung über das neue Anwesen des Schlagersängers und seiner Liebsten bestimmt total spannend wird.

Auch schon der Adventskalender, den Laura im Dezember Tag für Tag auf ihrer OnlyFans-Seite öffnete, traf auf Enttäuschung bei den Fans. Nach dem Knaller-Geschenk hinter dem ersten Türchen, schien der Wendler immer unkreativer zu werden. Einen nagelneuen Range Rover zu übertreffen ist aber auch keine leichte Aufgabe.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

