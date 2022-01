Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) zeigen sich auf neuen Aufnahmen total verliebt! Auf der kostenpflichtigen Plattform OnlyFans verkündeten die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin und der Schlagersänger gerade erst ihre langerwarteten "aufregenden Neuigkeiten": Das Paar hat sich in seiner Wahlheimat Florida ein Grundstück direkt am Wasser zugelegt. Auf einer anderen Social-Media-Plattform teilte Laura neue Pärchenbilder von sich und ihrem Gatten.

"Meine Liebe", schrieb die 21-Jährige zu den Fotos auf Instagram und fügte ihrem Text noch drei rote Herzen hinzu. Auf den Aufnahmen steht das Paar in einem verspiegelten Raum vor einer gelben Treppe, während Laura einen Blumenstrauß – ebenfalls in Gelb – in der Hand hält. Eines der Fotos zeigt die beiden, wie sie in die Kamera lächeln. Für den zweiten Schnappschuss gaben Laura und Michael sich einen Kuss.

Abonnenten des OnlyFans-Accounts der Influencerin und des Schlagersängers könnten die Bilder bekannt vorkommen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Paar nämlich eine Aufnahme aus der gleichen Reihe auf der kostenpflichtigen Plattform, die eigentlich für ihre erotischen Inhalte bekannt ist.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

