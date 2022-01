Endlich kommen weitere Details zu den diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten ans Licht! Seit Monaten spekulieren die Fans, welche Promis wohl in diesem Jahr an der beliebten Reality-TV-Show teilnehmen werden. Bislang stand lediglich fest, dass Modedesigner Harald Glööckler (56), Musiker Lucas Cordalis (54) und Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) nach Südafrika fliegen werden. Nun wurde endlich ein weiterer V.I.P. bestätigt, der sich in diesem Jahr der Herausforderung stellt: Tina Ruland zieht ebenfalls in den Dschungel!

Das bestätigte die "Manta, Manta"-Darstellerin nun gegenüber Guten Morgen Deutschland. Tina (55) scheint dabei ziemlich motiviert zu sein, denn für ihre Zeit im Camp nimmt sie sich Großes vor. "Prinzipiell ist meine Devise entweder erste oder letzte", erklärte sie ihre Haltung im Interview. Da die Schauspielerin schon einmal im Jahr 2018 bei Let's Dance den letzten Platz belegt habe, wolle sie sich nun unbedingt gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.

Die Zeit in Südafrika könnte für die 55-Jährige tatsächlich zu einer echten Herausforderung werden: Sie ist nämlich Vegetarierin – und möchte auch im Camp weiterhin ihre Essgewohnheiten beibehalten und dementsprechend auf Fleisch verzichten. Ob das Tina wohl gelingt?

Getty Images Schauspielerin Tina Ruland

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Tina Ruland bei der Berlin Fashion Week 2020

Getty Images Tina Ruland im Oktober 2016 in Hamburg

