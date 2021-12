Es gibt ein Happy End nach dem Drama! Die Dschungelcamp-Fans mussten in diesem Jahr einiges mitmachen: Nachdem die beliebte TV-Show zunächst von Australien nach Südafrika umziehen sollte, stand vor Kurzem plötzlich die ganze Produktion auf der Kippe. In der vergangenen Woche gab der Sender allerdings Entwarnung: Der Dschungel werde allen Hindernissen zum Trotz stattfinden! Jetzt wurde auch ein Starttermin bekannt gegeben.

"'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' geht in Südafrika ab dem 21. Januar in die 15. Jubiläumsstaffel!", verkündete die Produktion jetzt auf Instagram. Damit können die Fans des Formats endlich aufatmen und sich den Start der neuen Ausgabe rot im Kalender markieren. Begleitet werden die mutigen Stars wie in den Vorjahren vom Moderationsteam Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43). Auch Dr. Bob (71) wird wie gewohnt mit von der Partie sein.

Ungewiss ist allerdings noch, welche Promis im Januar ins Camp ziehen werden. Bestätigt sind bislang nur Lucas Cordalis (54), Modeschöpfer Harald Glööckler (56) und der Gewinner des goldenen Tickets Filip Pavlovic (27). Über die restliche Besetzung dürfen die Fans noch eine Weile spekulieren.

TVNOW / Stefan Menne Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow mit Dr. Bob

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Sieger der Dschungelshow 2021

