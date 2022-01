Marius Bravo stellt Marie Müller zur Rede! Bereits am ersten Abend in der Are You The One?-Villa kamen sich der Barkeeper und die Bankberaterin bei einer Pool-Session näher. Doch die Blondine scheint auch noch Gefallen am Single-Boy Tim Barela gefunden zu haben – ihm gab sie in der aktuellen Folge sogar einen Kuss. Sehr zum Ärger von Marius: Er machte Marie kurz darauf eine Ansage!

In einer ruhigen Minute kurz vor dem Schlafengehen bat Marius die Österreicherin um ein Gespräch. Immerhin konnte er nicht nachvollziehen, wieso sie plötzlich mit Tim anbandelte, obwohl sie doch ihn kennenlernen wollte. "Ich empfand es in diesem Moment einfach als Notwendigkeit, es zur Ansprache zu bringen und wollte ihre Reaktion testen", erklärte Marius gegenüber Promiflash. Ihm sei bewusst gewesen, dass der Kuss zwischen den beiden nichts bedeute, dennoch sehe man so etwas nicht gerne: "Das hat nichts mit Eifersucht oder männlichem Stolz zu tun!"

Spätestens nach dem Austausch sei Marius klar gewesen, dass Marie nicht sein Perfect Match sein könne. Die Beauty selbst fand die Aktion ebenfalls weniger gut. "Das war auf jeden Fall ein Verhalten, das mir gar nicht gefällt bei einem Mann", verriet Marie im Promiflash-Interview. Sie habe sich nach Marius' Reaktion zwar nicht eingeengt gefühlt, allerdings fiel ihr die Entscheidung leicht, sich in Zukunft mehr auf Tim zu konzentrieren.

RTL / Markus Hertrich Tim, "Are You the One?"-Kandidat

Instagram / mariusbravo_ Marius Bravo, Reality-TV-Star

Instagram / mariemiller__ Marie Müller, Reality-TV-Star

