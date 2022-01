Da muss man glatt zweimal hinsehen! Chrissy Teigen (36) sorgt mit ihrem neuesten Foto auf Social Media für ganz schön Verwirrung. In den vergangenen Monaten stattete das Model seinem Beauty-Doc mehrmals einen Besuch ab: Die zweifache Mutter ließ sich unter anderem Fett aus den Wangen saugen. Nun setzte sie mit einem Friseurbesuch noch eins drauf. Mit dem neuen Haarschnitt erinnert Chrissy Fans offenbar an Reality-TV-Bekanntheit Khloé Kardashian (37).

"Schnipp, schnapp, Haare ab", schrieb die Frau von Sänger John Legend (43) jetzt auf Instagram. Sie trägt nun einen stylishen Longbob in einem warmen Blondton. Zahlreiche Fans sind der Meinung, die 36-Jährige sehe mit ihrem neuen Look Khloé zum Verwechseln ähnlich. "Ist das der Khloé-Kardashian-Filter?", erkundigte sich ein Fan. Ein weiterer Nutzer kommentierte das Bild: "Ich musste zweimal hinsehen. Ich dachte, das wäre Khloé Kardashian!" Ein User scherzte zudem: "Hey Khloé, wo ist Chrissy?"

Ob die Ähnlichkeit nur an dem neuen Haarschnitt liegt? Oder aber es sind ihre Augenbrauen – die ließ sich Chrissy erst vor wenigen Monaten transplantieren. Doch nicht alle Fans scheinen vom neuen Look der Kochbuchautorin begeistert zu sein. "Hübsch, aber bitte keine Lip Filler und Botox mehr! Du bist eine natürliche Schönheit und brauchst all das nicht in deinem Gesicht", merkte ein User an.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

SIPA PRESS Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Dezember 2020

