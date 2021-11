Chrissy Teigen (35) hat sich erneut unters Messer gelegt! Erst vor wenigen Monaten machte die Frau von John Legend (42) öffentlich, dass sie sich Fett aus ihren Wangen entfernen hat lassen, um markantere Gesichtszüge zu haben – derselben Behandlung hatte sich vor einigen Monaten auch schon die einstige Temptation Island-Kandidatin Mrs.Marlisa unterzogen. Jetzt folgte Chrissys nächster Beauty-Eingriff: Das Model ließ sich Augenbrauen transplantieren.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 35-Jährige: "Ich trage nie Make-up, wenn ich es vermeiden kann, also habe ich mich total auf diese Augenbrauentransplantation gefreut, wo sie Haare von deinem Hinterkopf benutzen." Die zweifache Mutter kam aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus: "Es ist so cool, wieder Augenbrauen zu haben", jubelte sie. Anschließend gab sie ihren Followern im Netz eine Warnung mit auf den Weg, sich auf keinen Fall die Augenbrauen so sehr zu zupfen, wie sie es früher getan hat.

Dr. Jason Diamond, der Arzt, der Chrissys beiden letzten Eingriffe durchgeführt hat, erklärte auf seiner Instagram-Seite: "Augenbrauen spielen so eine große Rolle, was die Ästhetik des Gesichts betrifft." Die Kochbuchautorin scheint auf jeden Fall rundum zufrieden mit ihrer Behandlung zu sein.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2019

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de