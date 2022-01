Elena Miras (29) ist offenbar hin und weg von ihrem Freund! Seit rund einem Jahr geht die ehemalige Love Island-Kandidatin gemeinsam mit dem Rapper Xellen7, der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heißt, durchs Leben. Zwischen den beiden ist es ziemlich ernst: Elena hat ein Haus gekauft, in dem sie in Zukunft zusammen mit ihrem Partner wohnen möchte. Momentan haben die beiden ihre Heimat in der Schweiz jedoch erst einmal hinter sich gelassen und machen Urlaub in Thailand. Im Netz teilte Elena nun heiße Pärchenfotos von der Reise.

Auf Instagram veröffentlichte die Das Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2019 ein Foto, auf dem sie und Leandro eng umschlungen am Strand stehen und knutschen. Während der Portugiese in Shorts und T-Shirt gekleidet ist, trägt Elena nur einen knappen Bikini. Leandro legt seine Hände liebevoll auf ihren blanken Po. Außerdem kommentierte er den Schnappschuss mit einem roten Herz-Emoji.

Mit im Urlaub dabei ist übrigens auch Elenas Tochter Aylen, die aus ihrer Beziehung mit ihrem TV-Partner Mike Heiter (29) stammt. Leandro kommt mit der Kleinen offenbar ziemlich gut klar. Sie ist für ihn inzwischen sogar fast wie ein eigenes Kind. In seiner Instagram-Story betonte er zuletzt: "Alles, was ich will, ist sie glücklich zu sehen."

Instagram / xellen7 Elena Miras und Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrem neuen Freund im März 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund Leandro im Dezember 2021 auf Phuket

