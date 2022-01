Leandro Teixeira hat offenbar kein Problem damit, dass seine Freundin Elena Miras (29) schon ein Kind hat. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ist 2018 zum ersten Mal Mutter geworden. Von Mike Heiter (29), dem Vater ihrer Tochter, ist sie seit über einem Jahr getrennt. Inzwischen hat sie mit Leandro jedoch wieder einen neuen Mann an ihrer Seite und ist damit offenbar überglücklich: Immer wieder widmet sie ihm im Netz süße Liebeserklärungen. Ein besonderer Pluspunkt: Der Rapper versteht sich total gut mit ihrer Tochter!

In seiner Instagram-Story teilt Leandro regelmäßig Aufnahmen, wie er sich um Aylen kümmert oder mir ihr herumalbert – so auch jetzt in seinem gemeinsamen Thailandurlaub mit ihr und Elena. In einer Fragerunde erklärte er, dass die Dreijährige für ihn inzwischen wie seine eigene Tochter sei. "Alles, was ich will, ist sie glücklich zu sehen. Das Gleiche, was ich für meine Kinder will", betonte der gebürtige Portugiese.

Darüber hinaus plauderte Leandro aber auch offen über das Sexleben in seiner und Elenas Beziehung. Geschlechtsverkehr sei in den Augen des Zürchers zwar nicht alles, "aber doch sehr wichtig."

