Was für eine Transformation! Florence Pugh (26) hat offenbar ständig Lust auf Veränderungen. Die Freundin des Scrubs-Stars Zach Braff (46) überraschte ihre Fans zuletzt mit einem neuen Haarschnitt. So verabschiedete sie sich von ihrer langen Mähne und begeisterte mit einem kurzen und frechen Pixie-Cut. Viele Fans erkannten sie daraufhin gar nicht wieder. Doch damit nicht genug: Florence' Haare erstrahlen nun in einem auffälligen platinblond!

Via Instagram teilte die 25-Jährige schon Mitte Dezember Bilder ihrer neuen Haarfarbe. Doch jetzt gab es einen Schnappschuss, auf dem man Florence kaum wiedererkennen konnte. Ihre platinblonde Frise trägt sie etwas verzottelt – den edgy Look rundet sie mit einem kurzen Blümchenkleid und schwarzen Plateau-Boots ab. Die Schuhe seien ein Weihnachtsgeschenk an sie selbst gewesen: "Und eines Tages werde ich sie an meine Kinder weitergeben", schrieb die Beauty dazu.

Ihre Community feiert das Bild und den Look total: "Hat sonst noch jemand Probleme beim Atmen?", witzelte etwa ein User in den Kommentaren. Offenbar ist dieser Anblick von Florence einfach zu viel für den Fan. "Diese Beine", schwärmte derweil ein anderer Follower.

Zach Braff und Florence Pugh

Florence Pugh im Dezember 2022

Florence Pugh, TV-Bekanntheit

