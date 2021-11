Ist das wirklich Florence Pugh (25)? Dass die Freundin von Schauspieler Zach Braff (46) gerne mal mit ihren Haaren herumexperimentiert, dürfte weithin bekannt sein. So zeigte sich die Partnerin des Scrubs-Darstellers im Sommer noch mit blonder Mähne, während vor wenigen Wochen ihr Haar bereits braun glänzte. Doch diese Veränderung war der Beauty offenbar noch nicht genug: Florence hat schon wieder eine neue Frisur!

"Ich hab da was gemacht", verkündete Florence mit einem Scheren-Emoji via Instagram. Was genau die Schönheit damit sagen will, wird bei einem Blick auf den angehängten Schnappschuss deutlich: Darauf lächelt die 25-Jährige nämlich nicht mit gewohnt langer Wallemähne in die Kamera, sondern zeigt ihren dunklen, verwuschelten Kurzhaarschnitt. Während ihr vereinzelte Strähnchen in die Stirn hängen, reicht das Haar mittlerweile nur noch bis knapp an den Hals.

Florence' Fans sind vom neuen Anblick offenbar total geflasht. "Ja, ja, ja!" oder "Wunderschön!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Doch nicht alle Nutzer sind überzeugt. So zeigte sich ein Teil ihrer Community beispielsweise auch entsetzt über den radikalen Cut: "Uh, wie kannst du es wagen?"

Instagram / zachbraff Zach Braff und Florence Pugh

Instagram / florencepugh Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh im Februar 2020 bei den BAFTAs in London

