Kubilay Özdemir zeigt Reue. Der Unternehmer und seine On-Off-Partnerin Georgina Fleur (31) können nicht mit- und nicht ohneeinander. Schon mehrfach trennte sich das Duo, nur, um anschließend wieder zueinanderzufinden. Doch zum Jahreswechsel kam es dann zu einem üblen Streit zwischen den Eltern einer Tochter – die Reality-TV-Bekanntheit zerriss angeblich sogar den Impfpass ihres Kindsvaters. Im Promiflash-Interview spricht Kubi nun voller Reue über den Vorfall und enthüllt: Er will nun einen Entzug machen.

"Ich möchte mich ausdrücklich bei der Öffentlichkeit für die Eskalationen entschuldigen", erklärte der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat gegenüber Promiflash. Er habe zuletzt viel Stress gehabt – gepaart mit Georginas kurzer Zündschnur und seinem Alkoholkonsum sei das keine gute Mischung: "Ich gehe jetzt in eine Entzugsklinik in Deutschland. Ich habe lange für einen Platz gekämpft, um stärker zurückzukommen. Ich habe ein reines Herz und will niemanden enttäuschen. Vor allem nicht meine Familie!"

Kubi schilderte weiter, derzeit mit Georgina in Kontakt zu stehen. Er brauche jetzt jedoch erst einmal Zeit für sich, um seine Probleme zu lösen: "Ich gehe vier bis sechs Wochen in Therapie. Mir blutet das Herz, wenn ich meine Kinder nicht sehen kann. Vor allem so ein kleines Baby, sie ist so zuckersüß!"

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Anzeige

ActionPress Georgina Fleur und Kubilay Özdemir im Juli 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de