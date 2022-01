Was war zwischen Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir los? In den vergangenen Wochen sah es in den sozialen Medien so aus, als hätten sich die einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wieder zusammengerauft – einige Fans vermuteten, dass die beiden ihrer Liebe noch eine Chance geben. Vor wenigen Tagen postete Kubilay dann ein Bild seines zerstückelten Impfpasses – Georgina soll ihn angeblich zerschnitten haben. Wie kam es dazu?

Jetzt äußerte sich der Reality-TV-Star gegenüber Bild zu dem Vorfall. "Als ich nach einem stressigen Tag nach Hause kam, war Georgina mit ihren Freundinnen in meinem Apartment", schilderte er die Situation. Er habe ihre gemeinsame Tochter, die in dem Moment schlief, in ihren Kinderwagen legen wollen, woraufhin die Situation eskaliert sei. "Da ist Georgina ausgerastet, aus dem Grund, warum ich denn ihre Tochter aufwecke. Sie griff mich an und zerstörte auch meinen Laptop", berichtete Kubilay. Er habe sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Nach einem harmonischen Miteinander hört sich das jedenfalls nicht gerade an. Ein Paar sind die beiden TV-Stars, die im August vergangenen Jahres Eltern wurden, offenbar nicht mehr. Dies stellte Georgina selbst vor wenigen Tagen auf Instagram klar. "Ich mag aber auch nicht viel dazu sagen. Wichtig ist – unsere Tochter", erklärte sie ihren Fans in einer Fragerunde.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemirs Impfpass

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

