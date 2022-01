Salma Hayek (55) heizt ihren Followern ordentlich ein! Im Netz setzt die Schauspielerin ihre Kurven immer wieder gekonnt in Szene. Die Tricks, um mit 55 Jahren immer noch so knackig auszusehen, hat die gebürtige Mexikanerin bereits mit ihren Fans geteilt – dazu zählt unter anderem ein außergewöhnliches Frühstück. Die Beautygeheimnisse scheinen sich auf jeden Fall auszuzahlen: Auf einem neuen Foto ist Salma im Badeanzug zu sehen und weiß darin zu begeistern!

Via Instagram teilte die "Frida"-Darstellerin den Schnappschuss. Darauf posiert Salma in einer herrlichen Kulisse. Im kristallklaren Wasser ließ sich die Mutter einer Tochter in einer Grotte ablichten. Doch die Natur ist nicht der einzige Hingucker auf dem Bild – auch die Latina selbst kann sich sehen lassen! Im schwarzen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt wirft sich die Beauty in Pose. "Möge euch in diesem Jahr eure eigene Stärke bewusst werden", richtete sie zudem ermutigende Worte an ihre Follower.

Sportlich ist Salma allerdings nicht, wie sie vor einigen Monaten einräumte. In der Vergangenheit ist sogar ein Engagement an ihrer mangelnden Ausdauer gescheitert. Nach einem Fitnesstest bekam sie eine Rolle in Matrix nicht. "Ich bin dehnbar, ich bin beweglich, aber ich bin faul. Ich bin nie ins Fitnessstudio gegangen", gab die Filmbekanntheit rückblickend zu.

Instagram / salmahayek Salma Hayek im September 2021

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Januar 2021

Getty Images Salma Hayek auf der "Eternals"-Premiere, 2021

