Was für ein schönes Mutter-Tochter-Gespann! Seit 2008 ist Alessandra Ambrosio (40) nicht mehr nur Model, sondern auch stolze Mama – in diesem Jahr erblickte nämlich ihre Tochter Anja Louise Ambrosio Mazur das Licht der Welt. Das Mädchen ist mit seinen 13 Jahren inzwischen schon im Teenie-Alter und scheint in Sachen Schönheit ganz nach seiner Mutter zu kommen. Im Netz teilte Alessandra jetzt nämlich einen süßen Schnappschuss von sich an der Seite ihres Nachwuchses!

Via Instagram veröffentlichte das Victoria's Secret-Model eine Aufnahme vor traumhafter Kulisse – genauer gesagt von der sogenannten Zauberinsel Florianópolis im Süden Brasiliens. Seite an Seite posiert Alessandra mit ihrem Töchterchen Anja für die Kamera. Im knappen Bikini schippert das Duo in einem Boot über das türkisfarbene Wasser. "Meine kleine Meerjungfrau", betitelte Alessandra stolz das gemeinsame Bild der beiden.

Besonders die trainierte Bauchmitte der beiden Frauen fiel einigen Followern offenbar sofort ins Auge. "Wow, was für beeindruckende Gene die beiden haben!" und "Wow, sie sehen so schön aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer zeigte sich verblüfft davon, wie groß Anja schon geworden ist.

Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrer Tochter Anja

Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, 2021

Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrer Tochter Anja

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de