Alessandra Ambrosio (40) kann einfach alles tragen! Besser bekannt ist die Beauty als ehemaliges Unterwäsche-Model für Victoria's Secret, womit sie schon die größten Laufstege der Welt eroberte und definitiv zur Topmodel-Elite gehört. Auch auf dem roten Teppich ist sie stets glamourös unterwegs, aber nun überraschte sie mit einem ungewohnten Look: Die Brasilianerin zeigte sich in einem lässigen Outfit mit grauer Jogginghose!

Die Victoria's-Secret-Beauty wurde vor Kurzem sehr casual gekleidet in Los Angeles gesehen. Ohne viel Glanz und Glamour zeigte sie sich ganz in Grau: Jogginghose, Sport-BH und lässige Sneaker inklusive. Ihr Outfit rundete sie mit einem Messy-Bun und einer Sonnenbrille ab. Trotz des entspannten Looks setzte sie vor allem ihren durchtrainierten Körper in Szene und präsentierte stolz ihre gestählten Bauchmuskeln.

Obwohl Alessandra bei Victoria's Secret nicht mehr unter Vertrag steht, zieht die 40-Jährige noch immer etliche Model-Jobs an Land und ist ein gern gesehener Gast bei diversen Fashion-Shows. Aber nicht nur im Beruflichen läuft es bei ihr in letzter Zeit richtig gut, auch privat scheint die Laufsteg-Queen sehr glücklich zu sein: Seit Anfang dieses Jahres ist sie in einer Beziehung mit ihrem Schatz Richard Lee.

MEGA Alessandra Ambrosio, 2021

Getty Images Alessandra Ambrosio, 2019

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, 2021

