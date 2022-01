Das kostet sie große Überwindung! Fiona Erdmann (33) gab vor wenigen Wochen bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hatte im April 2021 ihr Kind während der Schwangerschaft verloren – wegen ihrer Fehlgeburt hat sie nun ganz schön Bammel, was ihre jetzige Schwangerschaft betrifft. Eine Babyshower für ihr Kind zu veranstalten, ist für Fiona deshalb ein beängstigender Schritt.

In ihrer Instagram-Story offenbarte die werdende Mutter jetzt, dass sie während ihrer vorherigen Schwangerschaft tatsächlich schon eine komplette Gender-Reveal-Party geplant hatte. Wenige Tage vor der Feier habe sie dann aber ihr Kind verloren. "Ich musste direkt nachdem wir vom Arzt kamen und die schreckliche Nachricht erhalten haben, alles wieder absagen und mich direkt darum kümmern, dass keiner mehr weiter plant", erinnerte sie sich zurück. Das Erlebnis sitze ihr bis heute tief in den Knochen – sie habe dadurch große Ängste entwickelt. "Das Thema Gender-Reveal-Party war daher ein sehr sensibler Punkt", erklärte sie.

Dennoch wolle sie sich nun voll und ganz auf die Babyparty, die schon in wenigen Tagen stattfinden wird, einlassen. "Ich will alles hinter mir lassen und ich vertraue nun einfach auf das Gute! Alles wird gut gehen! Unser Baby wird kommen und wir werden in ein paar Tagen endlich erfahren, was es wird", redete sich Fiona gut zu.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de