Heute Abend ist es endlich so weit: Die neueste Staffel von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie geht an den Start! Die Doku-Soap zeigt mittlerweile schon seit 2011 die Lebensgeschichte von Löwenmama Silvia Wollny (56) und ihren zahlreichen Kindern und Enkeln. Worauf können ihre Fans sich nun wohl in Staffel 15 freuen? Im Promiflash-Interview verraten die Wollnys vorab ihre Highlights!

"Es gibt so viele tolle Highlights in der neuen Staffel. Die Taufe meiner Neffen Emory und Casey ist auf jeden Fall besonders", schwärmte Estefania Wollny (19). "Die zwei hatten keinen leichten Start ins Leben, und für Sarafina und Peter war es auch alles andere als einfach. Daher ist es so schön zu sehen, wie gut sich die beiden Kämpfer entwickeln und wie viel Lebensfreude sie mitbringen." Weiter verriet die Influencerin: "Und ich freue mich auf die Verlobung von Flo und Sylvana, das ist wirklich süß und romantisch. Ich freue mich so für die beiden!"

Und worüber ist ihre Schwester Sarafina Wollny (26) am meisten aus dem Häuschen? "Die Taufe von unseren süßen Babys Emory und Casey. Das ist sehr schön und emotional für mich", erzählte die Zwillingsmama. "Aber ich freue mich auch auf den Heiratsantrag von Flo an Sylvana, das macht ihr Glück einfach perfekt. Dann gibt es noch weitere lustige und wirklich aufregende Sachen..." Mehr wolle sie aber noch nicht verraten.

Sylvana Wollnys (30) Antwort auf die Frage, worauf sie schon ganz gespannt wartet, fiel wenig überraschend aus: "Erneut meine Verlobung anzuschauen", bemerkte sie grinsend. "Ich könnte Flos Antrag immer und immer wieder anschauen!" Aber auch sie freue sich auf die Taufe der Zwillinge sowie "jeden Blödsinn, den Peter und Flo machen". Werdet ihr heute Abend einschalten? Stimmt ab!

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI.

RTLZWEI Sylvana Wollny mit ihrem Freund Florian Köster

RTLZWEI Peter und Sarafina Wollny mit ihren Kindern

RTLZWEI Die Familie Wollny in Staffel 15 ihrer Reality-TV-Serie

RTLZWEI Sarah-Jane und Silvia Wollny

