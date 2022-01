Sarah Engels (29) startet entspannt ins neue Jahr! Kurz vor Weihnachten durften die Musikerin und ihr Mann Julian (28) ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen. Seitdem ist die kleine Solea ihr ganzer Stolz. Über den Jahreswechsel genoss die Familie eine Auszeit fern ihrer Heimat. Für die Sängerin ganz besondere Tage – denn dadurch war die Kennenlernzeit mit Solea umso intensiver.

In ihrer Instagram-Story teilte Sarah zuletzt einige Gedanken mit ihren Fans. Die Brünette erklärte, dass es nun bald wieder nach Hause gehe. Der kleine Urlaub mit ihren Liebsten sei total schön gewesen: "Wir haben die Zeit sehr genossen und konnten unsere Kuschel- und Kennenlernzeit mit Solea dadurch noch mehr in die Länge ziehen!" Zu Hause warte nun natürlich wieder eine Menge Arbeit auf sie, schilderte die Kölnerin.

Sarah startet nun mit Töchterchen Solea und Sohnemann Alessio (6) in ihr erstes Jahr als Zweifachmutter. Darüber ist die 29-Jährige mehr als happy, wie sie kürzlich im Netz verriet: "Ich freue mich so sehr auf das neue Jahr und auf alles, was kommt! Ich kann es manchmal noch gar nicht glauben, dass ich nun Mama von zwei wundervollen Kindern bin!"

Getty Images Sarah Engels, November 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

