Wow, dieser Body kann sich wirklich sehen lassen! Neil Patrick Harris (48) ist seit Jahren ein erfolgreicher Schauspieler. Vor allem mit der beliebten Serie How I Met Your Mother hatte der Hollywoodstar seinen Durchbruch. Im Netz gewährt er seinen Fans aber auch ab und zu einen Einblick in sein Leben – so wie jetzt: Neil zeigt seinen Followern, was er sich für das neue Jahr vorgenommen hat!

Der 48-Jährige möchte 2022 nämlich richtig fit werden! Via Instagram veröffentlicht der Filmstar eine Aufnahme von sich, auf der er seinen durchtrainierten Bauch zeigt. Neil hat nämlich schon jetzt deutlich sichtbare Bauchmuskeln. "Hallo zusammen. Wie sieht es mit euren Vorsätzen aus? Meine sind 'Bauchmuskel-stark' (seht ihr, was ich da gemacht habe?)!", kommentiert er seinen Netzbeitrag stolz. Und auch seine Fans feiern ihn dafür. "Legendär" oder "Sieht gut aus", schreiben zwei begeisterte Supporter.

Wie lange Neil seinen guten Vorsatz wohl beibehalten wird? Immerhin nahm er sich schon vor sieben Jahren exakt dasselbe vor. "Es ist die Zeit des Jahres, in der wir darüber nachdenken, was unsere guten Vorsätze für das nächste Jahr sein könnten. Die Top 3 dabei sind: Weniger essen, mehr Sport treiben", schrieb er damals im Netz.

Getty Images Neil Patrick Harris bei der "The Matrix Resurrections"-Premiere im Dezember 2021

Getty Images Neil Patrick Harris bei den Creative Arts Emmy Awards 2019

Instagram / nph Schauspieler Neil Patrick Harris im Dezember 2021

Glaubt ihr, Neil wird seine sportlichen Ziele weiterverfolgen? 42 Stimmen 37 Ja, ganz sicher! 5 Ich bin mir da nicht so sicher, ob er das durchzieht...



