Die kleine Zoe wird offenbar immer selbstständiger! Lena Gercke (33) wurde im Juli 2020 zum ersten Mal Mutter. Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin teilt seit der Geburt ihrer Tochter Zoe regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. In der Vergangenheit erzählte sie unter anderem schon von ihren Erfahrungen beim Stillen – jetzt offenbarte Lena, dass ihre Kleine seit Neuestem in ihrem eigenen Zimmer schläft.

Die Moderatorin schwärmte nun in ihrer Instagram-Story davon, wie gut ihre Tochter schon durchschläft: "Wir können es selbst kaum glauben, aber es ist wirklich richtig gut geworden in den letzten Wochen." Dies sei tatsächlich so, seit die Einjährige in ihrem eigenen Zimmer nächtigt. "Sie wird nachts dann vielleicht ein- bis zweimal wach, aber nur zum kurzen Trinken oder um mit ins große Bett zu kommen", berichtete die 33-Jährige. Lena verriet außerdem, wie sie und ihr Partner Dustin Schöne (36) es geschafft haben, dass ihre gemeinsame Tochter in ihrem eigenen Zimmer schläft: "Ich habe das nach Gefühl gemacht!"

Wichtig sei dabei nur, sein Kind zu nichts zu drängen. "Jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse und sein eigenes Tempo", führte sie ihren Gedanken aus. Lena habe sich Schritt für Schritt an die neue Schlafsituation herangetastet. "Und als ich das Gefühl hatte, sie ist jetzt emotional so weit, haben wir es einfach mal probiert", erklärte sie. Zunächst mit einem Mittagsschläfchen und später auch über Nacht.

Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im Dezember 2021

Model Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Lena Gercke, Model

