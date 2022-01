Paulina Ljubas (25) hat ganz offensichtlich die Faxen dicke von ihrem Freund Henrik Stoltenberg! Seit neun Wochen ist die einstige Köln 50667-Darstellerin bereits mit ihrem Partner bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Während sich die Brünette bislang immer mehr Singlemann Dominik Brcic annäherte, flirtete Henrik mit diversen Damen drauflos, ohne sich festzulegen. Nach dem vergangenen Einzellagerfeuer in Folge acht hatte Paulina nun aber genug – und brach in der aktuellen Ausgabe ihre Abmachung mit ihrer besseren Hälfte!

Wutentbrannt kehrte Paulina nach dem überstandenen Einzellagerfeuer in Folge neun in die Villa zurück. Selbstverständlich eilte sofort Dominik zu ihr, dem die Influencerin völlig fertig ihr Herz ausschüttete: "Es ist so schlimm, dass ich sage, egal wie doll ich ihn liebe, ich kann mich nirgendwo mehr mit dem blicken lassen. Da gibt es auch nichts mehr zu reden. Wie der mich bloßstellt vor ganz Deutschland! Währenddessen habe ich hier ein schlechtes Gewissen, weil hier eine Zehn sitzt." Weil sich Henrik ihrer Meinung nach an keine ihrer Regeln hält, ließ sie daraufhin den Verführer in ihrem Bett schlafen – Kuschelsession inklusive!

Am Morgen danach bereute Paulina ihre Grenzüberschreitung kein Stück. Im Sprechzimmer erklärte die Wahlkölnerin selbstsicher: "Henrik hält sich an gar nichts. Dem ist es völlig egal, dass er mit meinen Ängsten spielt bezüglich Trinken, dass er auf unsere Beziehung und alle unsere Werte einfach spuckt. Nee, ich habe ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen. Dominik gibt mir gerade einfach ein sicheres Gefühl, er ist für mich da." Und der Singlemann? Der möchte natürlich noch mehr seine Chance nutzen, Paulina von sich zu überzeugen...

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

