Wie gut kennt Jonathan Steinig (26) die diesjährigen Bachelor-Girls wirklich? Seit wenigen Stunden ist offiziell, welche Damen ab Ende Januar versuchen, Dominik Stuckmanns (29) Herz im Sturm zu erobern. 22 heiße Single-Ladys haben die Chance, den Frankfurter für sich zu gewinnen. Konkurrenzkampf ist dabei natürlich an der Tagesordnung. Jetzt kam auch schon heraus: Zwei Frauen dürften schon einmal um denselben Mann gebuhlt haben. Ex-Bachelorette-Boy Jona verrät: Er datete bereits gleich zwei der neuen Kandidatinnen.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollten die Fans von dem Malemodel wissen, was es von den frisch verkündeten Teilnehmerinnen hält. "Ich bin mega-gespannt auf die Staffel", betonte Jona daraufhin – und seine Vorfreude hat wohl auch einen bestimmten Grund. Der Influencer scheint zwei Mädels in der Vergangenheit schon etwas näher gekommen zu sein. "Vielleicht habe ich ja schon zwei davon gedatet", schrieb er geheimnisvoll. Um welche Ladys es sich dabei handelt, was genau zwischen ihnen lief oder ob Jona doch nur einen Scherz gemacht hat – er ließ es alles offen.

Tatsächlich wäre es wenig überraschend, sollten sich die Wege des TV-Stars und der ein oder anderen Dame schon einmal gekreuzt haben. Immerhin sind einige Liebes-Anwärterinnen längt keine Unbekannten mehr. Nele Wüstenberg (28) und Vivian Boesveld haben bereits an der Flirtshow First Dates Hotel teilgenommen, Christina Nicolardi (27) an Take Me Out. Kandidatin Valeria Pérez ist Au-pair bei Hanna (26) und Jörn Schlönvoigt (35) und Irina Zeiser (29) eine aufstrebende Beauty-Bloggerin.

RTL Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

RTL Bachelor-Kandidatinnen 2022

Glaubt ihr, Jonathan verrät noch, welche Frauen er schon gedatet hat? 174 Stimmen 126 Ja, das kann er bestimmt nicht für sich behalten. 48 Nee, ich denke, das bleibt geheim.



