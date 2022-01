Georgina Fleur (31) gibt intime Einblicke in ihren Alltag als Mama! Vergangenes Jahr begrüßte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Tochter auf der Welt. Mit dem Vater ihres Kindes, Kubilay Özdemir, hatte sie sich vor der Geburt zerstritten – und auch heute sorgen dei beiden mit ihrem öffentlichen Rosenkrieg immer noch für Gesprächsstoff. Das dürfte ziemlich anstrengend für die Influencerin sein. Zudem laugt auch ihr Mutter-Dasein Georgina ziemlich aus!

Das verriet sie nun im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Ein Fan meinte, dass der Baby-Alltag bei Georgina so einfach aussehen würde. Daraufhin betonte die Rothaarige, dass es super-anstrengend sei: "Manchmal bis zur völligen Erschöpfung, weil ich mich ehrlich gesagt auch manchmal übernehme." Doch das zeige sie ihren Followern nicht: "Ich kann dann nicht posten, wenn ich beschäftigt bin, dann lasse ich es ganz bleiben." Deshalb sehe alles so leicht bei ihr aus.

Die Schwangerschaft sei schon "krass" gewesen: "Aber jetzt noch immer und meine Nerven hängen noch immer an einem seidenen Faden", erzählte Georgina weiter. Trotz allem erfreue sie sich selbstverständlich auch an ihrer Tochter: "Mama sein ist so eine Erfüllung, es gibt meinem Leben einen Sinn."

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, September 2021

