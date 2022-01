Die vergangenen Tage in der Are You The One?-Villa waren ganz schön turbulent! Nachdem sich zunächst die Single-Lady Estelle Stephanie gegen die Taktik der Gruppe stellte und auf ihr Herz hörte, rückte nun auch Leon immer mehr in den Mittelpunkt. Einige sagten dem Studenten nach, dass er eine falsche Ratte sei – unter anderem auch Antonino De Niro. Darauf wurde der Brillenträger von Sophia Thomalla (32) angesprochen – mit negativen Folgen: Die Matching Night eskalierte!

Während sich Antonino bei seinem Konkurrenten Leon entschuldigte, kam die Aktion bei seinen anderen Kollegen mit einem miesen Beigeschmack an. "Hauptsache große Rede schwingen", murmelte beispielsweise Marius Bravo genervt im Hintergrund. Anschließend platzte ihm der Kragen: "Ich krieg so einen Kopf, wenn ich das höre. Sei doch mal ein Mann", appellierte Marius an Antonino. Dustin Hoche war sogar der Meinung, Antonino handle paradox.

Und auch das Thema mit dem Match-Box-Verkauf kam wieder auf. Doch Antonino steht weiterhin zu seinem Wort. "Ich hab sie aus Prinzip verkauft – ich hätte es auch für null Euro verkauft!" Damit brachte er die Menge noch mehr zum Kochen. Doch das schien dem Fitnesstrainer in diesem Moment völlig egal zu sein – Hauptsache, seine Auserwählte Monami van Eden steht auch in Zukunft weiterhin auf seiner Seite.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2021

RTL / Markus Hertrich Marius, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Dustin, "Are You the One?"-Kandidat

Könnt ihr die Aufruhr nachvollziehen? 132 Stimmen 88 Na klar, mit Antoninos Aktion war natürlich nicht jeder einverstanden! 44 Nee, das war schon etwas übertrieben.



