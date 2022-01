Wie wird The Masked Dancer eigentlich ablaufen? Heute Abend startet der Ableger der erfolgreichen Show The Masked Singer im TV. Hier werden die prominenten Kandidaten auf der Bühne nicht singen, sondern tanzen! Doch auch in diesem Format geht es darum, die Identitäten der Stars zu enthüllen – sowohl das neue Rateteam aus Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) als auch die Zuschauer sind dabei gefragt. Aber wie soll man die Promis bei "The Masked Dancer" erraten? Tatsächlich läuft es ein bisschen anders als bei "The Masked Singer"...

Der Sender ProSieben erklärte jetzt: Zwar kann man die Kandidaten logischerweise dieses Mal nicht an ihrer Gesangsstimme erraten, dafür aber anhand anderer Faktoren! "Überall können versteckte Indizien lauern – ob in der Musik, der Choreografie, auf der Bühne, in den Einspielern oder den Bewegungen der Stars", verrät der Sender. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer während ihrer Live-Auftritte zu hören sein – sollten sie also mal beim Tanzen ins Schnaufen kommen, könnte man sie so erkennen. Dazu kommt ein ganz neues Element: "Der Live-Decoder! Er gibt dem Rateteam die Gelegenheit, bei einzelnen Sequenzen noch genauer hinzuschauen oder auch hinzuhören."

Aber wird es bei "The Masked Dancer" nicht trotzdem kniffliger sein, die Identitäten herauszukriegen als bei "The Masked Singer"? Moderator Matthias Opdenhövel (51) konnte dem bei der Pressekonferenz zum Sendungsauftakt nur widersprechen: "Das ist schon möglich! Wenn man sich überlegt, dass Bülent Ceylan von seinen Fans damals anhand seines merkwürdigen Fingers erkannt wurde – oder die sensationellen O-Beine von Pierre Littbarski... Es gibt körperliche Komponenten, die einem beim Tanzen verraten, selbstverständlich." Wie seht ihr das? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Kandidaten

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Glühwürmchen

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Dancer"-Buntstift

