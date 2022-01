Wird Andrew Garfield (38) bald wieder als Superheld auf der Leinwand zu sehen sein? Der Hollywoodstar stand 2012 und 2014 in "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" als Spider-Man vor der Kamera. Inzwischen übernahm Tom Holland (25) allerdings die Rolle des Spinnensuperhelden. In "Spider-Man: No Way Home" trat Andrew nun noch einmal für eine Gastrolle gemeinsam mit Tom als Peter Paker, alias Spider-Man, auf – und ist seitdem offenbar wieder Feuer und Flamme für die Kultrolle. Andrew könnte sich jedenfalls vorstellen, einen weiteren eigenen "Spider-Man"-Film zu drehen!

Das verriet der 38-Jährige jetzt gegenüber Variety: "Ja, ich wäre definitiv für so etwas offen, wenn es sich richtig anfühlt." Konkrete Pläne für einen weiteren "Spider-Man"-Teil mit Andrew in der Hauptrolle scheint es allerdings noch nicht zu geben. Im Netz sind viele Fans von der Idee nach Andrews "No Way Home"-Auftritt allerdings begeistert. Immerhin haben sowohl Tom als auch der Vorgänger von Andrew, Tobey Maguire (46), in jeweils drei eigenen Filmen Spider-Man gespielt – und Andrew bloß zweimal.

Auch wenn eine "The Amazing Spider-Man"-Rückkehr noch in den Sternen steht, weiß Andrew schon genau, worauf es ihm ankäme. "Peter und Spider-Man, bei diesen Charakteren geht es um den Dienst an der größeren Sache und den Menschen. [...] Ich würde versuchen, mir Peter Parkers ethisches Gerüst anzueignen, denn wenn sich die Gelegenheit bietet, wieder einzusteigen und mehr von dieser Geschichte zu erzählen, muss ich mir meiner Sache sehr sicher sein."

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield bei der GQ Men of the Year Celebration im November 2021

ActionPress Tobey Maguire als Spider-Man

