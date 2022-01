Die Fans gönnen den Wollny-Frauen ihr Wohlfühlgewicht total. In den vergangenen Monaten überraschten Sarafina (26), Estefania (19) und Co. immer wieder mit Mega-Abnehmerfolgen. Nach der Geburt ihrer Zwillinge purzelten bei Sarafina nur so die Pfunde. Estefania flashte mit neuen Aufnahmen, auf denen sie superschlank aussieht – ähnlich wie ihre Schwester Sylvana (30). Aber nicht nur die TV-Bekanntheiten sind stolz auf ihre eiserne Disziplin. Die Fans sind von dem neuen Erscheinungsbild mehr als begeistert. Gegenüber Promiflash betonten die Wollnys nun, wie glücklich sie das macht.

"Es ist sehr lieb, dass sich viele Menschen für einen freuen", erzählte Sarafina im Gespräch mit Promiflash. Genau wie Sylvana gibt es ihr offenbar noch mehr Kraft, an den eigenen Zielen festzuhalten. "Ich fühle mich gut, und es ist schön, wenn andere sich für einen freuen", hielt die 30-Jährige fest. Damit stellte sie aber gleichzeitig klar: Abnehmen möchte das TV-Sternchen nur für sich selbst – egal, was andere davon halten. Genau so sieht es auch Estefania. Sie ist deshalb überrascht, wie viel Aufmerksamkeit ihre Body-Transformation bekommt: "Es ist schon komisch, dass sich so viele Menschen um das Aussehen von anderen kümmern oder interessieren. Ich mache das in erster Linie für mich selbst, wenn sich andere für mich freuen, ist das sehr lieb."

Den neugierigen Followern verrät Sylvana noch, wie sie es eigentlich zu ihrem Wohlfühlgewicht geschafft hat. "Ich glaube, es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören und selbst herauszufinden, was er braucht und was nicht. Nach Schema X zu machen, funktioniert nicht für jeden", stellte sie klar. Offenbar hat die zweifache Mutter also genau das richtige Erfolgsrezept für sich gefunden.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Silvia und Estefania Wollny

Anzeige

RTLZWEI Peter und Sarafina Wollny mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de