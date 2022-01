Jeff Bezos (57) schwebt im Immobilienhimmel! 2018 wurde er vom Forbes Magazine zum reichsten Mann der Welt gekürt. Sein Vermögen wird auf satte 200 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im Sommer vergangenen Jahres erfüllte er sich mithilfe seines Besitzes sogar seinen Kindheitstraum: Der Amazon-Gründer flog ins Weltall. Auch auf der Erde kann er sich jeden noch so teuren Wunsch erfüllen. Jeff shoppt nämlich ein Luxus-Anwesen nach dem anderen!

Der Unternehmer hat in den vergangenen Jahren bereits 14 Luxus-Villen im Wert von umgerechnet 531 Millionen Euro erworben. Und Jeff kann es sich leisten – denn er schwimmt im Geld! Laut Bloomberg wächst das Kapital des Investors um 8,5 Millionen Dollar pro Stunde, das sind umgerechnet ungefähr 7,5 Millionen Euro – ein nettes Sümmchen. Zu seinen Schätzen gehören unter anderem Häuser in New York City, Kalifornien und Washington DC.

Was dem 57-Jährigen gefällt, das gönnt er sich offenbar. Seine neuste Errungenschaft beinhaltet auch einen traumhaften Privatstrand an der idyllischen La Perouse Bay auf Hawaii. Diese Immobilie kostete Jeff schätzungsweise um die 78 Millionen Dollar. Umgerechnet hat er dafür also 69 Millionen Euro hingeblättert. Dort genießt er scheinbar das süße Leben mit seiner Partnerin Lauren Sánchez (52).

Getty Images Jeff Bezos (r.) und Wally Funk nach ihrem Flug ins All

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, Januar 2020

