Heidi Montag (35) spricht Klartext! Die The Hills-Darstellerin und ihr Ehemann Spencer Pratt (38) sind bereits seit 2008 verheiratet. 2017 machte ihr Sohn Gunner Stone (4) ihr Liebesglück perfekt. Für die Eheleute war nach der Geburt ihres ersten Kindes schnell klar, dass sie noch ein weiteres bekommen möchten. Doch mit Baby Nummer zwei will es einfach nicht klappen. Heidi gab dazu im Netz ein offenes Update!

Via Instagram teilte sie mit ihren Fans ehrliche Worte über ihre Babyplanung in einem Post: "Ich hätte niemals gedacht, dass es so schwer werden würde, noch ein weiteres zu bekommen." Seit rund zwei Jahren probieren die Reality-Berühmtheit und ihr Gatte, zum zweiten Mal Eltern zu werden. Die vielen Versuche blieben bisher allesamt erfolglos und wirkten sich auch negativ auf ihre Ehe aus.

Dennoch bleibt Heidi positiv gestimmt. "Ich vertraue Gottes Plan, und wenn wir nur eins haben sollen, dann bin ich sehr dankbar für dieses Wunder", schrieb die 35-Jährige passend zu einem Schnappschuss mit ihrem Sohnemann. Der kleine Gunner ist der ganz Stolz der TV-Bekanntheit. Ihren Follower gewährt Heidi im Netz immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag und teilt regelmäßig putzige Aufnahmen mit ihrem Sprössling.

heidimontag / Instagram Heidi Montag und ihr Sohn Gunner Stone Pratt

Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

heidimontag / Instagram "The Hills"-Darstellerin Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner Stone

