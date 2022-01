Wie die Zeit doch vergeht! 2020 wurden Mario Götze (29) und seine Frau Ann-Kathrin (32) zum ersten Mal Papa und Mama. Ihr kleiner Sohn, der auf den Namen Rome hört, macht den Ex-BVB-Spieler und das Model zu sehr stolzen Eltern. Sowohl Mario als auch Ann-Kathrin teilen auf Social Media regelmäßig niedliche Schnappschüsse von ihrem Strahlemann. Was bei den Updates immer deutlicher wird: Der kleine Rome ist inzwischen gar nicht mehr so klein!

Auf Instagram teilte Romes Mama Ann-Kathrin eine putzige Aufnahme ihres Sprösslings. Darauf sitzt ihr Söhnchen ganz verträumt am Strand und wirkt, als sei er in seiner eigenen Welt. Mit seiner schwarzen Mütze und einem gelben T-Shirt sieht er schon richtig groß aus. Dazu schrieb die Beauty: "Erinnerungen und Muscheln sammeln." Familie Götze entspannt derzeit auf Dubai. Neben traumhaften Spaziergängen am Strand lassen die drei in ihrer Auszeit offenbar einfach mal die Seele baumeln.

Ann-Kathrins Follower sind ganz verzaubert von dem niedlichen Fratz. "Der süßeste Junge der Welt", schwärmte eine Userin. Romes Ähnlichkeit zu seinem Papa Mario war in den Kommentaren auch ein Gesprächsthema. "Er sieht einfach aus wie Mario! Das ist so niedlich", kommentierte ein Fan begeistert.

annkathringotze / Instagram Rome Götze, Januar 2022

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, ihr Sohn Rome und Mario Götze an Weihnachten 2021

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

