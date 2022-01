Cathy Hummels (33) weiß, wie sie sich in Szene setzen kann! Die hübsche Influencerin lässt ihre Fans an ihrem Alltag als Mama von Sohnemann Ludwig (3) regelmäßig teilhaben. Auch aus ihren Urlauben in der Sonne postet die Ehefrau von Mats Hummels (33) immer wieder gern Videos oder Schnappschüsse. Auf neuen Aufnahmen zeigte Cathy nun stolz ihren Körper und ihre Bauchmuskeln!

Via Instagram teilte die Fernsehmoderatorin zwei Fotos, auf denen sie vor einer traumhaften Beach-Kulisse in einem knappen schwarzen Bikini posiert. Dazu schrieb Cathy: "Dünn, aber trainiert. Liebe Grüße von 'Irgendwo'". Selbstsicher stemmte die Beauty die Hände in die Hüften ihres definierten Bodys und legte dazu ihr bestes Pokerface auf. Cathy hatte es für ein neues Projekt ins Warme gezogen. Am Strand arbeitet die Kampf der Realitystars-Moderatorin aber wohl nicht nur, sondern gönnt sich auch ein entspannendes Sonnenbad.

Den Ort der Aufnahmen verriet der Webstar bisher nicht, sondern nannte die heitere Location nur "Irgendwo über dem Regenbogen". Die zwei Schnappschüsse gefielen den Fans der 33-Jährigen offenbar sehr. "Du siehst fantastisch aus", schrieb eine Userin begeistert. Ein anderer Follower war nicht nur von Cathy hin und weg: "Tolle Figur und ein Traum von Strand hinter dir."

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels im Januar 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

