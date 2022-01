Sarafina Wollny (26) feiert ihren Partner! Die TV-Bekanntheit ist seit 2010 glücklich mit ihrem Peter (29) – nach fast neun Jahren Beziehung gaben sich die beiden dann das Jawort. Im vergangenen Mai krönten die Wollny-Tochter und ihr Mann ihre Liebe mit der Geburt ihrer Zwillinge Emory und Casey. Jetzt feierte Peter seinen ersten Geburtstag als stolzer Papa – seine Ehefrau Sarafina gratulierte ihm dazu mit süßen Bildern im Netz.

"Happy Birthday mein Schatz. Du bist der beste Ehemann und der beste Papa", schwärmte die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die Tochter von Silvia Wollny (56) fügte dem hinzu: "Bleib genau so, wie du bist – so lieben wir dich!" Die Zwillingsmama erinnerte sich zudem mit ein paar Posts an ihre Schwangerschaft zurück – zu einem Video aus dem Krankenhaus schrieb sie: "Das letzte Mal, dass wir meine Babykugel gemeinsam gehalten haben."

Inzwischen sind ihre beiden Sprösslinge auf der Welt und stellen den Alltag der Eheleute nun ganz schön auf den Kopf. Die Neu-Eltern gaben in der aktuellen Folge Die Wollnys ein paar Einblicke in ihr Leben mit den Zwillingen und verrieten auch, wie sie die beiden auseinanderhalten. "Der Emory ist ein bisschen kräftiger im Gesicht", offenbarte Sarafina. Zudem gebe es aber auch noch ein paar andere kleine Unterschiede zwischen den zwei Jungs.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

RTLZWEI TV-Bekanntheit Sarafina Wollny und Peter

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit ihren Kids

