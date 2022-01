Colton Underwood (29) und sein Partner Jordan C. Brown gehen den nächsten Schritt. Im Frühjahr des vergangenen Jahres gab der ehemalige US-Bachelor bekannt, dass er homosexuell ist. Im Dezember verkündete der TV-Star dann, dass er vergeben sei. Nur wenige Tage später veröffentlichte er das erste Pärchenbild mit seinem Liebsten. Wie nun bekannt wurde, sollen Colton und Jordan sich bereits zusammen ein Haus gekauft haben.

Wie das Magazin Us Weekly erfahren hat, habe das Paar nur knapp einen Monat nach seinem Liebes-Outing in ein gemeinsames Heim investiert. Umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro soll das Anwesen in Sherman Oaks gekostet haben. Neben vier Schlafzimmern besitzt die Villa der beiden auch dreieinhalb Badezimmer, eine große Terrasse mit Feuerstelle sowie einen Pool und einen Whirlpool.

Dass der 29-Jährige sein Liebesglück nun in vollen Zügen genießen kann, ist nicht selbstverständlich. "Ich dachte, dass ich mich nie outen würde. Ich dachte, dass ich mit diesem Geheimnis sterben werde", offenbarte Colton in seiner Netflix-Doku "Coming Out Colton", in der er über sein Outing und den Weg dorthin berichtet.

Anzeige

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und sein Partner Jordan an Weihnachten 2021

Anzeige

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood mit seinem Partner Jordan

Anzeige

Getty Images Colton Underwood bei der Grace Rose Foundation Fashion Show in Beverly Hills

Anzeige

Denkt ihr, Colton wird bald erste Einblicke in sein neues Heim gewähren? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de