Schwebt Miley Cyrus (29) etwa wieder auf Wolke sieben? Zuletzt zeigte sie sich 2020 ganz verliebt an der Seite des Sängers Cody Simpson (24). Doch nach einem kurzen Liebes-Abenteuer gingen die beiden schließlich wieder getrennte Wege. Nach ihrem Ehe-Aus mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (31) wollte einfach keine Beziehung der "Wrecking Ball"-Interpretin länger halten. Bis jetzt! Denn offenbar hat sich Miley in jemanden verguckt und es soll ernst sein!

Die Hollywood-Berühmtheit wurde kurz vor dem neuen Jahr mit dem Musiker Maxx Morando in Miami beim Knutschen gesichtet. Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life verriet, soll ihr öffentliches Liebkosen ein Zeichen dafür sein, dass die beiden offiziell ein Paar sind. "Sie ist so verliebt in ihn und nennt ihn ihren Freund", gab der Insider preis. Die beiden kennen sich wohl seit Juli vergangenen Jahres. Bevor es zwischen Miley und Maxx gefunkt haben soll, arbeiteten sie zusammen an ihrer gemeinsamen Leidenschaft – der Musik.

"Maxx ist ein sehr talentierter Schlagzeuger und er hat Miley geholfen, ihren neuen Sound zu entwickeln", plauderte der Informant aus. Derzeit gibt der Lockenkopf in der Rock-Band Liily am Schlagzeug die Töne an. Zu den Liebes-Gerüchten haben sich bisher weder Miley noch Maxx geäußert.

Getty Images Miley Cyrus, November 2021

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

MEGA Der Schlagzeuger Maxx Morando, 2019

