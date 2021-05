Peter Andre (48) ist stolzer Familienvater! Der Sänger hat inzwischen bereits vier Kinder. Aus seiner früheren Ehe mit Katie Price (42) brachte er die Geschwister Princess Tiaamii und Junior Savva mit in seine neue Beziehung. Seit 2012 ist der Brite mittlerweile mit Emily MacDonagh verheiratet. In den vergangenen Jahren machten die Kids Theodore James und Amelia das Liebesglück des Paares komplett. Seine Fangemeinde lässt der Musiker jedoch kaum am Familienleben teilhaben. Doch jetzt teilte Peter ein seltenes Video von Sohnemann Theo!

Auf Instagram postete der Künstler einen süßen Clip, der den Vierjährigen beim Frühstücken zeigt. Dabei trägt der Kleine ein ganz skurriles Accessoire: einen Zylinder, der ihm viel zu groß ist. Aufgrund der überdimensionalen Maße seiner Kopfbedeckung stößt Theo sogar die Flasche Honig um, die neben ihm steht. Sein Vater lässt es sich natürlich nicht nehmen, seine Belustigung über diesen Anblick auszudrücken. "Mein größter Schausteller", witzelt Peter und vergleicht seinen Sohn mit einer Figur aus dem Musical "The Greatest Showman".

Die Follower des 48-Jährigen sind von dem raren Einblick in das Familienleben des Sängers hin und weg. In den Kommentaren schwärmt seine Community regelrecht von dem Sprössling. "Sie sind so niedlich in diesem Alter, dass sie einen zum Lachen bringen" und: "Das ist einfach so süß und unschuldig", lauten nur zwei der vielen begeisterten Reaktionen.

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre beim Caudwell Children Butterfly Ball 2019

Instagram / peterandre Peter Andres Sohn Theo

Getty Images Peter Andre im Januar 2015

