Was für ein großer Moment für Princess Tiaamii (14)! Die Tochter von Katie Price (43) und Peter Andre (48) dürfte den Medienrummel und das Blitzlichtgewitter inzwischen gewohnt sein – immerhin stehen ihre berühmten Eltern in der Öffentlichkeit. Die Teenagerin sammelte durch ihre Social-Media-Präsenz auch schon erste eigene Erfahrungen im Rampenlicht. Nun hatte sie ihren ersten Auftritt fernab des Internets: Bei einem Event in London feierte die Blondine jetzt ihr Red-Carpet-Debüt!

Bei den Pride Of Britain Awards erschien Princess Tiaamii in einem hautengen blauen Neckholderkleid und flanierte dort erstmals in ihrem Leben über einen roten Teppich. Dabei wirkte sie schon fast wie ein echter Showbusinessprofi, so, wie sie sich in Pose warf und in die Kameras lächelte. Die 14-Jährige erschien auch nicht alleine bei der Preisverleihung: Sie war in Begleitung ihres Bruders Junior Savva Andres (16), ihres Vaters Peter und dessen Frau Emily MacDonagh.

Wenn es nach dem Vater von Princess Tiaamii ginge, dann könnte es ihr erster und zugleich letzter Red-Carpet-Besuch gewesen sein. In einem Interview mit Hello! betonte der Sänger nämlich: Er will nicht, dass seine Tochter zu einem It-Girl wird. "Das ist Princess' erster roter Teppich. Und es wird gleichzeitig das erste und letzte Mal sein, dass sie sich so aufgebrezelt hat", erklärte Peter.

