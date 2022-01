Das Leben von Herzogin Kate (40) hält selbst für eingefleischte Royal-Fans noch so einige Überraschungen parat! Am 9. Januar feiert die Ehefrau von Prinz William (39) ihren 40. Geburtstag. Für die Bürgerliche aus der Grafschaft Berkshire in England hat sich spätestens am 29. April 2011 alles geändert, als sie mit dem Enkel der Queen (95) zum Traualtar schritt. Anlässlich ihres Ehrentags blickt Promiflash mit euch auf die turbulenten Lebensjahre der Dreifachmutter zurück. Welche spannenden Fakten zu Kate enthüllt werden, erfahrt ihr im Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de